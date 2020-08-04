Политика
RT на русскомЗахарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
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с чего всё началось
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают»,— написала госпожа Захарова в Facebook.Коммерсантъ10:31
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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Лингард: «Тяжёлая работа всегда окупается»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа, первая встреча завершилась победой английского клуба со счётом 5:0.
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Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в Бейруте
Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, который произошел во вторник в Бейруте.
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Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
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Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
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Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
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Ученые выделили новый класс экзопланет, образующихся возле черных дыр
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В Минпросвещения ответили, будут ли раздавать планшеты школьникам
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В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Общество
Россияне раскрыли причины увольнений
Главной причиной увольнения 31 процент респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников.
Lenta.ru 21:42
Происшествия
Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии
Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.
Российская газета 18:35
Происшествия
Самолёт с трещиной в стекле сел в аэропорту Петербурга
Самолёт, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за трещины в стекле кабины, сообщает РИА Новости.
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Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
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Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС 05:56
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Наука
Японские ученые нашли жука, способного сбежать из желудка хищника
Биолог из Японии выяснил, что азиатский жук-водолюб (Regimbartia attenuata) может выжить после того, как его проглотила лягушка.
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Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
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РБК 10:52
Общество
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4521, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 16:05
Гаджеты
Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4
По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ru 12:34
Авто
Предсказан рост продаж Tesla в России
Lenta.ru 22:47
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
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Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека
Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19.
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Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
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Xiaomi запатентовала смартфон со съемным экраном
Компания Xiaomi зарегистрировала в Патентном бюро Китая (CNIPA) права на смартфон со съемным экраном.
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