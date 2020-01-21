Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
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«Премьер-министр Польши убил в себе человека»: Захарова прокомментировала заявление Моравецкого

Пятый каналвчера в 22:56

Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАССвчера в 12:48

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правдавчера в 11:38

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

РИА Новостивчера в 12:36

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известиявчера в 11:17

Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

Взгляд.рувчера в 11:10

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВвчера в 11:13
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Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Общество

Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости назвал дезинформацией сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы имеет квартиру за миллион евро в Испании и шестикомнатную квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
ToDay News Ufa 20 января в 07:45
Общество

В России начнут продавать «красивые» номера для авто

Для получения знака водителям придется выиграть аукцион В Минэкономразвития разработали проект постановления, согласно которому россияне смогут покупать "красивые" автономера легально.
Pro Город Сыктывкар 20 января в 05:20
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ 20 января в 22:19
Происшествия

Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Вести.Ru вчера в 09:24
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Политика

Объявлен состав нового правительства РФ

Все министры силового блока кабинета министров, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве.
Интерфакс вчера в 12:19
Авто

Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster

Ведомости вчера в 16:22
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
RT на русском вчера в 11:27
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv вчера в 13:08
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Футбол

«Наполи» и «Лацио» выявили полуфиналиста Кубка Италии

Красная весна вчера в 17:04
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru вчера в 01:38
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии вчера в 20:29
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК вчера в 12:07
Политика

Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Газета.Ru вчера в 23:57
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости вчера в 07:37
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 09:28
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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