Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
Читать в источнике
Комментировать351

Подробнее о событии

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правда11:38

Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАСС12:48

Захарова назвала самоубийством попытку польского премьера переписать историю

URA.Ru12:41

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

РИА Новости12:36

Захарова увидела «страшную ложь» в словах Моравецкого о Советском Союзе

РБК14:42

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Политика

Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Моссовет 12:23
Происшествия

В Приамурье больница заплатит 15 миллионов детям, зараженным гепатитом

Благовещенский городской суд постановил, что родители ребенка, которого в медучреждении заразили гепатитом С, получат около 400 тысяч рублей.
ФедералПресс 20:50
Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
Шоу-бизнес

Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Соловей.Инфо 01:32
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 21:16
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» в ближайшие годы будет принята на вооружение российской армии.
NewInform 06:48
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru 12:18
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс 07:45
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Общество

В России появится новый мегапроект

В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 08:14
Политика

Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
ФАН 14:07
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Происшествия

Среди погибших при прорыве трубы в пермском отеле оказался ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
РИА Новости вчера в 01:57
Происшествия

В Подмосковье девочка сумела убежать от подозрительного мужчины

Оka.fm 07:30
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Экономика

Сахалинская область сформировала пятилетнюю инвестиционную программу

Власти Сахалинской области намерены к 2025 году реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов.
ТАСС 22:05
Культура

Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу

На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
7Дней.ру 18:00
Шоу-бизнес

Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна

Виталина уверяет, что Армен Борисович находится в плачевном состоянии.
Собеседник 01:03
Футбол

Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда

РБК вчера в 05:09
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС вчера в 09:46
Политика

В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

Вести.Ru 20:24
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия

На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Общество

В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
The Penza Post 10:00
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Шоу-бизнес

Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова дали повод для слухов о возобновлении отношений.
Srnsk 20:05
Экономика

Названы самые прибыльные и убыточные санатории Башкирии

Семь из восьми государственных санаториев Башкирии сработали с прибылью в 2019 году. Трем из них удалось превзойти результат 2018 года.
РБК Уфа 03:53
Экономика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости 20:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное