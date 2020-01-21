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ИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
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Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Комсомольская правда11:38
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