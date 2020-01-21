Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
Читать в источнике
Комментировать276

Подробнее о событии

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

РИА Новости12:36

Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАСС12:48

Захарова назвала самоубийством попытку польского премьера переписать историю

URA.Ru12:41

Захарова увидела «страшную ложь» в словах Моравецкого о Советском Союзе

РБК14:42

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правда11:38

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе

НТВ 07:43
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Футбол

«Рубин» победил в первом матче под руководством Слуцкого

Kazanfirst.ru 08:46
Политика

Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина

Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
РБК 19:13
Политика

Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа

Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
РБК 16:19
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Брэд Питт рассказал журналистам об экстравагантном прозвище, которое ему дал Леонардо Ди Каприо.
ToDay News Ufa 18:59
Политика

Представлены девять заместителей премьер-министра России

Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Известия 12:01
Наука

Физика помогла объяснить результаты выборов в США

Новое исследование, опубликованное в Nature Physics, показало, как изменились президентские выборы в США за последние 50 лет.
Naked Science 12:18
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru 13:35
Энергетика

Белоруссия закупила нефть в Норвегии

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Футбол

В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд

REGNUM вчера в 07:19
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Общество

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Коммерсантъ 16:47
Экономика

Власти Камчатки урежут прожиточный минимум

Как пишет местное издание «Кам24», прожиточный минимум на территории края, по итогам последнего постановления, будет составлять 20 604 рубля.
Deita.ru 03:00
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Российская газета 16:50
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru 10:25
Культура

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости 07:37
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал 04:00
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета 18:04
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru 12:18
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное