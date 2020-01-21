Политика
РИА НовостиЗахарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством". Ранее он написал статью в издании Politico, в которой обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю.
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Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Комсомольская правда11:38
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