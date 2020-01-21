Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне "настоящим самоубийством". Ранее он написал статью в издании Politico, в которой обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю.
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Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАСС12:48

Захарова назвала самоубийством попытку польского премьера переписать историю

URA.Ru12:41

Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

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Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правда11:38

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

РИА Новости12:36

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
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