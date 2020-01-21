Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
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Захарова назвала слова премьера Польши о войне самоубийством

Газета.Ru14:37

Захарова: статья премьера Польши о Второй мировой войне основана на ложных тезисах

ТАСС12:48

Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

Взгляд.ру11:10

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

Комсомольская правда11:38

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

РИА Новости12:36

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
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На основании проведенного исследования, агентство «Автостат» назвало топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году.
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Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
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Брэд Питт назвал странное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

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Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
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Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где были зафиксированы самые первые случаи.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
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Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.
Интерфакс 07:45
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Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США

Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
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Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки

Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.
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Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ 19 января в 22:48
Политика

Мишустин привел в Белый дом команду мечты

Обычно премьер-министры путинской России не располагают особой свободой при формировании команды своих министров.
Московский Комсомолец 15:49
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
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На Брянщине продолжится модернизация первичного звена здравоохранения

В рамках реализации программы «100 сёл Брянщины» в 2020 году будет капитально отремонтировано более ста фельдшерско-акушерских пунктов.
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Путин провел встречу с Чайкой и Красновым

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.
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Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

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СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу

Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
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Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Футбол

Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Sport24.ru 12:30
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Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, где сыграют с США

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Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

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Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию

На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Shraibikus News вчера в 11:07
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 09:10
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
Общество

Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»

В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
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Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
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Сбои в работе системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ

Сбой в работе системы пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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