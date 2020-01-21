Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Происшествия Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.

Транспорт Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Гаджеты Вышло финальное обновление ОС Windows 7 Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.

Политика Путин провел встречу с Чайкой и Красновым Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).