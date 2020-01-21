Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. По ее словам, этот материал — «очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой войны».
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Известия11:17

Захарова назвала самоубийством попытку польского премьера переписать историю

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РИА Новости12:36

Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне

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ТАСС12:48

Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

Взгляд.ру11:10

Захарова о статье польского премьера: Убил в себе человека

РЕН ТВ11:13
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Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
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