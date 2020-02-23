Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Ранее это заявление американской стороны прокомментировал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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