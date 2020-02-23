Политика
Российская газетаЗахарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Источники в Госдепартаменте заявляли, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Ранее это заявление американской стороны прокомментировал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
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Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Здоровье
В десяти городах Италии закрыли общественные места из-за коронавируса
Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Авто
Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах
Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Армия и оружие
В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии, еще двое пострадали
Дорогу не поделили две машины, в результате чего погибли люди. Как выяснилось, ДТП произошло примерно в 19:40 субботы, 22 февраля.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Футбол
В Италии перенесены игры из-за коронавируса
Итальянские СМИ сообщают, что в Италии из-за коронавируса были перенесены более 40 игр любительских чемпионатов.
Авто
В России Subaru отзывает кроссоверы Forester
Футбол
Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта
Наука
Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Политика
Украинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом
В представительстве президента уточнили, что областная администрация неудовлетворительно сработала во время возникшей в Тернопольской области ситуации из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
Суд отклонил иск Руслана Шаведдинова об отмене запрета на связь
Как написала в твиттере пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, со ссылкой на юриста, суд прислушался к доводам Минобороны, которое отрицало запрет на телефонную связь для Шаведддинова.
Футбол