Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.
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Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе

Телеканал 360°вчера в 18:38

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Известиявчера в 16:47

МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

RT на русскомвчера в 15:45

Захарова назвала обвинения США в дезинформации о коронавирусе намеренным вбросом

Коммерсантъвчера в 15:56

В МИД назвали намеренным вбросом попытку США связать РФ с дезинформацией по коронавирусу

ТАССвчера в 15:51

МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе

РБКвчера в 15:49

Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу

РИА Новостивчера в 16:28
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Гаджеты

Стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10

Новую версию прошивки аппарат получил в Китае, причем произошло это еще в январе, а теперь стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10.
Astera вчера в 16:04
Теннис

Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Марселе, проиграв хозяину корта Жилю Симону в двух сетах.
Metaratings 21 февраля в 15:54
Авто

Для Lexus RX подготовили агрессивный тюнинг-обвес

Токийская тюнинг-мастерская TOM'S поделилась фотографиями обвеса на обновлённый Lexus RX.
Motor вчера в 13:59
Биатлон

Логинов может закончить карьеру биатлониста из-за травли

Pravda.Ru 03:17
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Биатлон

Норицын: предпосылки к хорошим скоростям у биатлонисток были ещё в декабре

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Игры

Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
3DNews 01:12
Общество

Умер создатель Lego-фигурки человека

Создатель знаменитой Lego-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse.
Дилетант 02:33
Космос

Впервые найдена звезда с полярными сияниями

TV BRICS 21 февраля в 09:32
Общество

Во Владивостоке отметили День рождения императора Японии

23 февраля император Нарухито отметит 60-летие. Обычно в Японии в День рождения императора люди спешат на дворцовую территорию.
SM News 20 февраля в 10:36
Гаджеты

Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10

Дни24 вчера в 12:57
Музыка

Украина определила участника «Евровидения-2020»

BFM.ru вчера в 16:21
Происшествия

Родным погибших от взрыва газа в Азове выплатят по 1 млн рублей

Родным погибших выплатят по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей.
Интерфакс 03:17
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Говорит Москва 20 февраля в 02:01
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru вчера в 19:20
Политика

Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Российская газета 21 февраля в 10:17
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Известия 03:03
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 21 февраля в 03:30
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе, есть пострадавшие

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе.
Росбалт 03:12
Хоккей

Ягр: «Если Овечкин сохранит страсть к игре, он побьет рекорд Гретцки»

Ягр находится на третьей позиции в том же списке (766). Лидером же остается Уэйн Гретцки (894).
Sport24.ru вчера в 16:33
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 03:13
Футбол

Хет-трик Эдера принес футболистам «Локомотива» победу над «Чайкой»

РИА Новости вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.
Советский спорт вчера в 22:30
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