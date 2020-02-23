Политика
ИзвестияЗахарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе
Телеканал 360°вчера в 18:38
Захарова назвала обвинения США в дезинформации о коронавирусе намеренным вбросом
Коммерсантъвчера в 15:56
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Гаджеты
Стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10
Новую версию прошивки аппарат получил в Китае, причем произошло это еще в январе, а теперь стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10.
Теннис
Медведев проиграл Симону в четвертьфинале турнира в Марселе
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Марселе, проиграв хозяину корта Жилю Симону в двух сетах.
Авто
Для Lexus RX подготовили агрессивный тюнинг-обвес
Токийская тюнинг-мастерская TOM'S поделилась фотографиями обвеса на обновлённый Lexus RX.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Биатлон
Норицын: предпосылки к хорошим скоростям у биатлонисток были ещё в декабре
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Игры
Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
Общество
Умер создатель Lego-фигурки человека
Создатель знаменитой Lego-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse.
Космос
Впервые найдена звезда с полярными сияниями
Общество
Во Владивостоке отметили День рождения императора Японии
23 февраля император Нарухито отметит 60-летие. Обычно в Японии в День рождения императора люди спешат на дворцовую территорию.
Гаджеты
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Музыка
Украина определила участника «Евровидения-2020»
Происшествия
Родным погибших от взрыва газа в Азове выплатят по 1 млн рублей
Родным погибших выплатят по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей.
Футбол
Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Политика
Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию
В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Шоу-бизнес
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе, есть пострадавшие
По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе.
Хоккей
Ягр: «Если Овечкин сохранит страсть к игре, он побьет рекорд Гретцки»
Ягр находится на третьей позиции в том же списке (766). Лидером же остается Уэйн Гретцки (894).
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
Хет-трик Эдера принес футболистам «Локомотива» победу над «Чайкой»
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.