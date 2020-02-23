Политика
РЕН ТВВ МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
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Футбол
Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Авто
Марка DS опубликовала тизер новой модели
Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Единоборства
Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Армия и оружие
В ЛНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 22 февраля
Филипоненко подчеркнул, что обстрелы не прекращаются даже на фоне того, что в 93-й бригаде ВСУ ведет работу комиссия Генерального штаба.
Политика
Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя
Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Космос
Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Происшествия
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Италии
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Наука
«В нашей лаборатории было шесть россиян из 20 сотрудников»
Как используют короткоимпульсные лазеры на Лазурном берегу, в чем для французского ученого заключается «искусство жить» и какие возможности открывают двумерные материалы, в своей колонке для Indicator.Ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Глеб Целиков.
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Происшествия
На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Культура
Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом
На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Космос
Взгляд из космоса: Google Earth представил новые снимки нашей планеты
Google Earth – это проект компании Google, в рамках которого в интернете размещены спутниковые и аэрофотоизображения земной поверхности.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.