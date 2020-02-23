Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе

В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
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Захарова назвала «вбросом» обвинения в адрес России про фейки о коронавирусе

Телеканал 360°18:38

Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Известия16:47

В МИД назвали намеренным вбросом попытку США связать РФ с дезинформацией по коронавирусу

ТАСС15:51

Захарова назвала обвинения США в дезинформации о коронавирусе намеренным вбросом

Коммерсантъ15:56

Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу

РИА Новости16:28

МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе

РБК15:49

МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе

RT на русском15:45
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

Газета.Ru 03:55
Футбол

Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.
Матч ТВ 19:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 20 февраля в 15:18
Авто

Марка DS опубликовала тизер новой модели

Французский премиум-бренд DS показал официальный тизер своего нового автомобиля.
Somanyhorses вчера в 03:30
Единоборства

Друг Хабиба Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский полулегковес Зубайра Тухугов взял верх над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Газета.Ru 19:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 22 февраля

Филипоненко подчеркнул, что обстрелы не прекращаются даже на фоне того, что в 93-й бригаде ВСУ ведет работу комиссия Генерального штаба.
Новостной фронт 07:23
Политика

Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя

Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.
SM News 01:44
Гаджеты

Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

Rusargument вчера в 02:35
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ 17:59
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Общество

Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»

Lenta.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома

RuNews24.ru вчера в 03:55
Космос

Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути

Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект.
Комсомольская правда вчера в 04:53
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ вчера в 05:22
Культура

Выставка «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» открылась в Москве

Красная весна 15:59
Происшествия

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Италии

Российская газета вчера в 18:20
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Наука

«В нашей лаборатории было шесть россиян из 20 сотрудников»

Как используют короткоимпульсные лазеры на Лазурном берегу, в чем для французского ученого заключается «искусство жить» и какие возможности открывают двумерные материалы, в своей колонке для Indicator.Ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Глеб Целиков.
Индикатор 20 февраля в 07:50
Футбол

«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А

РИА Новости 17:03
Армия и оружие

Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Pravda.Ru 12:18
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт 07:16
Культура

Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом

На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.
Агентство Москва вчера в 04:48
Гаджеты

Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Astera 20 февраля в 13:37
Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
Общество

Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
РИА Новости 02:05
Космос

Взгляд из космоса: Google Earth представил новые снимки нашей планеты

Google Earth – это проект компании Google, в рамках которого в интернете размещены спутниковые и аэрофотоизображения земной поверхности.
Sputnik Литва 20 февраля в 08:15
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Технологии

Google неожиданно выпустила новый Android 11

Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Газета DAILY 20 февраля в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
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