В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.

В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе

Футбол Месси назвал имена шести игроков, которыми интересуется его сын Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его семилетний сын Тиаго регулярно говорит о шести футболистах, одним из которых является его давний соперник Криштиану Роналду.

Политика Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка «Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

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Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.

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