Захарова назвала визит Меркель к Навальному «политизацией вопроса»
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в больницу можно расценивать исключительно как попытку «политизации вопроса», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному
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