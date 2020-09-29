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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Захарова назвала визит Меркель к Навальному «политизацией вопроса»

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в больницу можно расценивать исключительно как попытку «политизации вопроса», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

РБКвчера в 14:45
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Комсомольская правдавчера в 12:57
ТАСС

Захарова: в Москве оценивают визит Меркель к Навальному как попытку политизации ситуации

ТАССвчера в 13:15
РИА Новости

Захарова назвала «политизацией вопроса» визит Меркель к Навальному

РИА Новостивчера в 13:13
Газета.Ru

Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Газета.Ruвчера в 13:03
RT на русском

Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:31
Радио Комсомольская правда

«Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

Радио Комсомольская правдавчера в 14:06

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Выпил – и успокоился. Какие успокоительные могут вызвать зависимость?

Мир стал менее устойчивым, люди живут в состоянии хронического стресса, и тревожных расстройств, особенно среди молодежи, по которой кризис, связанный с пандемией, ударил в первую очередь, становится все больше.
РИА Новости19:05

Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Телеканал 360°вчера в 13:26
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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