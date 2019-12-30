Политика
РБКЗахарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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«Переигрывает ситуацию»: Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Комсомольская правда00:34
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши «попыткой переиграть ситуацию»
Российская газетавчера в 19:10
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