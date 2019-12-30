Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Авто Chevrolet Suburban получит комплектацию Z71 Chevrolet Suburban получит исполнение под названием Z71, предназначенное для покорения дремучего бездорожья.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Политика РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).