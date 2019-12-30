Политика

РБКРБКЗахарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Захарова объяснила, почему посла России вызвали в МИД Польши

Газета.Ru01:50

«Переигрывает ситуацию»: Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши

Комсомольская правда00:34

Захарова назвала вызов посла России попыткой Польши «переиграть ситуацию в свою пользу»

ТАССвчера в 17:37

Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова

РИА Новостивчера в 19:29

Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши «попыткой переиграть ситуацию»

Российская газетавчера в 19:10

Захарова обвинила Польшу в попытке переиграть ситуацию в свою пользу

Lenta.ruвчера в 18:40

Захарова прокомментировала вызов посла России в Польше

RT на русскомвчера в 20:26
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
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Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда

Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что встретила мужчину мечты, но ее дочь Арина не одобрила ее избранника.
ФАН 01:55
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Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Общество

В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
Военное дело вчера в 06:57
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

В минувшее воскресенье по военной базе близ Багдада был нанесен ракетный удар, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылающийся на данные представителей вооруженных сил Ирака.
Хакасия-Информ вчера в 20:42
Авто

Chevrolet Suburban получит комплектацию Z71

Chevrolet Suburban получит исполнение под названием Z71, предназначенное для покорения дремучего бездорожья.
Goroday.ru 28 декабря в 07:52
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Общество

Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

Стрельба произошла в церкви в Техасе

Интерфакс 01:58
Политика

На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году

В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
RT на русском вчера в 23:08
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
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«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 10:46
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 28 декабря в 09:54
Авто

Suzuki начинает продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили вчера в 09:04
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
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Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
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Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
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Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
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Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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