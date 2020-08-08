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RT на русском
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

Ситуация вокруг задержания 33 россиян в Белоруссии оказалась провокацией третьего государства, это выясняется на основе фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБК08:47
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новости08:45
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан Российской Федерации в Белоруссии является спланированной провокацией третьего государства

Комсомольская правда08:40
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русском08:16
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известия09:13
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ru08:04
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС08:21

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформ08:42

Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе

В картине впервые с 1996 года вместе снимутся любимые актеры Скорсезе — Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе (" Остров проклятых", "Отступники", "Казино", "Славные парни") начнет работу над своей новой картиной в феврале 2021 года.
Piter.tv10:16

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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