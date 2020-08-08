Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны
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Ситуация вокруг задержания 33 россиян в Белоруссии оказалась провокацией третьего государства, это выясняется на основе фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территория смыслов».В источнике
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