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РИА Новости
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
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РБК

Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РБК08:47
Газета.Ru

Захарова: задержание россиян под Минском оказалось провокацией третьей страны

Газета.Ru08:04
ТАСС

Захарова назвала историю с задержанием 33 россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС08:21
RT на русском

Захарова назвала задержание 33 россиян провокацией третьей страны

RT на русском08:16
Известия

Захарова призвала не использовать историю с задержанными в Белоруссии россиянами в электоральных целях

Известия09:13
РИА Новости

Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новости08:45
Комсомольская правда

Захарова: история с задержанием 33 граждан России в Белоруссии - спланированная провокация третьего государства

Комсомольская правда08:40

Советник Зеленского рассказал, сколько стоит восстановить Донбасс

Сумму, которую необходимо потратить на восстановление неподконтрольных Киеву территорий юго-востока Украины, назвал советник главы страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
News.ru13:48

Определено слабое место стран Балтии при войне с Россией

Слабым местом стран Балтии в случае противостояния с Россией станет противовоздушная оборона (ПВО) средней дальности, заявил аналитик польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio.
Газета.Ru11:36
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Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-line12:10
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В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы пресс-служба министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастопольвчера в 08:11
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск11:43

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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