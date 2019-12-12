Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией. По словам дипломата, это случилось после саммита в "нормандском формате".
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с чего всё началось
В переговорах со стороны Киева изменились не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире
 передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
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