Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
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Захарова назвала абсурдом материалы BBC о мерах по борьбе с COVID-19 в России

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Захарова призвала оштрафовать BBC за несбалансированность информации о РФ

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Захарова обвинила Би-би-си в предвзятом отношении к России из-за COVID-19

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Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

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Захарова хочет оштрафовать BBC

Вести.Ru07:58

Захарова призвала оштрафовать Би-би-си за несбалансированность информации о ситуации в РФ

ТАСС07:44
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:41, Ашберн
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В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
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Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение

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Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже.
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Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
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Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru 16 апреля в 11:31
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
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Экономика

У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
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«ЦСКА Памир» — «Локомотив Памир»: столичное дерби

Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Таджикистана, в котором 19 апреля «ЦСКА Памир» принимает «Локомотив Памир».
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Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом

Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Общество

Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца «Шарль де Голль»

В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль».
Независимая газета 16 апреля в 02:20
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

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Религия

В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций

В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
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Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
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Армия и оружие

Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Путин поздравил православных с Пасхой

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Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
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Общество

В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
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Армия и оружие

В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты

«Испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают», — прокомментировал командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
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Россия вошла в десятку стран по числу заражённых коронавирусом

Россия заняла десятое место в списке стран, в которых зарегистрировано больше всего заражённых коронавирусом, следует из данных института Джонса Хопкинса.
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Клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая

Сообщается, что клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая.
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Оценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
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Армия и оружие

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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