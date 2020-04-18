Политика
ИзвестияЗахарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:41, Ашберн
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Политика
Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение
Мурманский вестник 08:27
Здоровье
Врач Сергей Авдеев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Врач Сергей Авдеев, работающий в Сеченовском университете, назвал симптомы коронавируса, способные проявляться на коже.
Дни24 07:24
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru 16 апреля в 11:31
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
Футбол
«ЦСКА Памир» — «Локомотив Памир»: столичное дерби
Представляем наш вариант прогноза на матч чемпионата Таджикистана, в котором 19 апреля «ЦСКА Памир» принимает «Локомотив Памир».
Все про Спорт ру 14:55
Гаджеты
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца «Шарль де Голль»
В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль».
Независимая газета 16 апреля в 02:20
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Религия
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
АМИТЕЛ 11:22
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Армия и оружие
Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп сообщил, что недавно получил хорошее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
ТАСС 18:39
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
Известия 19:35
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Культура
Иван Кургалин из Великого Новгорода прошёл в финал «Голос. Дети»
Новгород.ру вчера в 16:27
Армия и оружие
В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты
«Испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают», — прокомментировал командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
Евразия Daily 16 апреля в 02:16
Общество
Россия вошла в десятку стран по числу заражённых коронавирусом
Россия заняла десятое место в списке стран, в которых зарегистрировано больше всего заражённых коронавирусом, следует из данных института Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 12:44
Футбол
Клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая
Сообщается, что клубы АПЛ могут возобновить тренировки 18 мая.
Soccer.ru 06:17
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Экономика
Оценена вероятность дефолта в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru 16 апреля в 13:39
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня 19:10