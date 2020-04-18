Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

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