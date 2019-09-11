с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

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