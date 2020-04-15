с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.

Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками

Гаджеты Apple представила новый iPhone SE Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. 491

Экономика Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 5

Общество Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. 2

Происшествия Нарушители карантина в Казахстане порвали форму полицейскому. Что в итоге? В Казахстане нашли и привлекли к ответственности граждан, выложивших в соцсети запись о том, как они оскорбили полицейского и применили к нему силу в ответ на его замечание о нарушении карантина, сообщает 15 апреля inform.kz.

Шоу-бизнес Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго. 6

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,5K

Общество В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. 647

Экономика В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда. 90

Экономика Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. 2

Шоу-бизнес 19-летний сын Кирилла Андреева женился Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото. 3

Политика РБК: в Кремле решили перенести парад Победы В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники. 1,1K

Экономика Акции «Газпрома» подорожали на новостях о дивидендах Акции "Газпрома" усилили рост на торгах Московской биржи во вторник днем на новостях о дивидендах; к 16:00 котировки ценных бумаг газовой компании достигли отметки 191,2 рубля за штуку, что на 1,66% выше уровня закрытия понедельника, в то время как несколькими минутами ранее акции торговались вблизи 188,5 рубля за штуку (рост составлял всего 0,2-0,3%). 13

Общество Аптекам разрешили продавать тканевые маски Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности». 5

Происшествия На Кубани ФСБ задержала сатанистов Краснодар, 15 апреля 2020, 13:54 — REGNUM Последователей международной организации сатанистов задержали сотрудники ФСБ в Краснодаре, в отношении них возбуждено уголовное дело — задержанные обвиняются в призывах к экстремизму. 88

Политика Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян Захарова напомнила, что сейчас россиянам, "застрявшим" по тем или иным причинам в разных странах, выплачивается материальная помощь.

Общество Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом Количество зараженных коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 3 388 человек, случаи зарегистрированы в 65 регионах. 476