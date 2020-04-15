Политика
ИзвестияЗахарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
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с чего всё началось
"Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация", - охарактеризовала она ситуацию в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".ТАСС15:52
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Захарова обвинила власти США в махинации с застрявшими российскими школьниками
Московский Комсомолец16:52
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Трамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом
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Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
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Политическая Экспертиза 04:47
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Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
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Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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