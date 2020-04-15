с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками. Об она заявила в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,2K

Футбол Головин рассказал о самоизоляции в Калтане Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.

Здоровье Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 2,5K

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,1K

Шоу-бизнес Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК". 12

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 550

Политика Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все версии о появлении коронавируса необходимо изучать с холодной головой, чтобы извлечь уроки и подготовиться к возможным новым пандемиям. 21

Экономика ЦБ поддерживает увеличение лимита суммы покупок по карте без пин-кода Банк России поддерживает инициативу об увеличении как минимум до 2000 рублей предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Политика РБК: в Кремле решили перенести парад Победы В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники. 1,2K

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 183

Армия и оружие Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США «Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», - цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.

Происшествия В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей "Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК. 39

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 15

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите. 2

Происшествия Свыше 12 тысяч нарушителей режима самоизоляции не пустили в Москву Более 12 тысяч водителей не смогли въехать в Москву за последние четыре дня.