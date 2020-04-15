Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками. Об она заявила в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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с чего всё началось
"Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация", - охарактеризовала она ситуацию в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым
" на телеканале "Россия-1".
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