Политика
Lenta.ruЗахарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками. Об она заявила в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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с чего всё началось
"Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация", - охарактеризовала она ситуацию в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".ТАССвчера в 15:52
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«Это какой-то триллер»: Мария Захарова о вывозе 74 российских школьников из Нью-Йорка
ТК Звездавчера в 15:58
Захарова обвинила власти США в махинации с застрявшими российскими школьниками
Московский Комсомолецвчера в 16:52
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Общество
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Apple представила новый iPhone SE
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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
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Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье
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Найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе
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Российская газета 14 апреля в 12:03