с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками. Об она заявила в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

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