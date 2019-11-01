Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти

США незаконно вывозят нефть из северо-восточных территорий Сирии на сумму более 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Захарова обвинила США в «преступном» вывозе сирийской нефти

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