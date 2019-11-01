Политика
Российская газетаЗахарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти
США незаконно вывозят нефть из северо-восточных территорий Сирии на сумму более 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Происшествия
Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов
В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.
RT на русском 20:23
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Армия и оружие
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК 20:57
Происшествия
Вора в законе Надира Исмаилова объявили в международный розыск
Вечерняя Москва 08:23
Армия и оружие
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
Ореанда-Новости вчера в 17:26
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 19:04
Происшествия
Стрельба в воинской части Забайкалья стала итогом конфликта
Стрельбе в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, предшествовал конфликт между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 30 октября в 08:13
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Происшествия
Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 00:06
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Происшествия
Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке
«На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
RT на русском 22:25
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Экономика
Зеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта».
Lenta.ru 21:01
Финансы
Госдолг США установил новый рекорд
Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
РИА Новости 20:30
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».
RT на русском 22:05
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат 16:58
Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Телеканал 360° вчера в 08:56
Общество
Правительство Британии ввело запрет на добычу газа методом фрекинга
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости 21:00
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37