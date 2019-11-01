США незаконно вывозят нефть из северо-восточных территорий Сирии на сумму более 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.

Политика Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов» Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.

Происшествия Аварийно севший в Тюмени SSJ-100 будет отстранён от полётов В авиакомпании «Ямал» заявили, что экстренно севший из-за неисправности двигателя в Тюмени самолёт SSJ-100 будет отстранён от полётов.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Армия и оружие ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Происшествия Стрельба в воинской части Забайкалья стала итогом конфликта Стрельбе в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, предшествовал конфликт между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую зиму Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Происшествия Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Происшествия Два человека погибли при взрыве на танкере в Находке «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Экономика Зеленский признал утрату контроля над спиртом Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта».

Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Армия и оружие В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).

Политика МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла после слов президента Франции Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

Происшествия Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.