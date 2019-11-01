Политика

РБКРБКЗахарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова обвинила США в «преступном» вывозе сирийской нефти

Газета.Ru13:34

Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

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РЕН ТВ07:37

Захарова обвинила США в воровстве сирийской нефти

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Lenta.ru07:56

Захарова: США незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц

ТАСС07:36

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

Интерфакс07:30
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
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На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Рафаэля Батыршина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
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Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
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В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

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Путин не исключил ужесточения ответственности за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.
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Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола.
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Лавров назвал Аль-Багдади порождением США

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США".
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Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

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При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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GAC назвал дату старта продаж GS8 в России

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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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Минтруд решил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Министерство труда и социальной защиты РФ сократит количество документов, которые необходимо представлять для назначения и выплат пенсий россиянам, чем упростит саму процедуру, передает НСН.
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