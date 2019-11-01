США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

Футбол Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

Политика Билалова в США отпустили под залог Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил реализацию крупных международных проектов по строительству газопроводов, передает корреспондент РБК.

Политика МВД РФ создаст подразделение для борьбы с преступностью в сфере IT «Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.

Общество Патриарх Кирилл предложил увеличить население России на 13 млн человек Стратегию народосбережения в России на период до 2050 г. обнародовал Всемирный русский народный собор (ВРНС) – общественная организация, которую возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика Свидетель по делу MH17 рассказал, как его допрашивали представители ЕС Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.

Общество В России запустили оформление ДТП онлайн Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Происшествия Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.