Политика
РБКЗахарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Футбол
Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Политика
Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Общество
«Лента» сообщила о возможном закрытии части магазинов в Петербурге
Торговая сеть "Лента" рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипермаркетов и супермаркетов в Петербурге и в других регионах.
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.
Политика
Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил реализацию крупных международных проектов по строительству газопроводов, передает корреспондент РБК.
Политика
МВД РФ создаст подразделение для борьбы с преступностью в сфере IT
«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.
Общество
Патриарх Кирилл предложил увеличить население России на 13 млн человек
Стратегию народосбережения в России на период до 2050 г. обнародовал Всемирный русский народный собор (ВРНС) – общественная организация, которую возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Политика
Свидетель по делу MH17 рассказал, как его допрашивали представители ЕС
Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.
Футбол
Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Общество
В России запустили оформление ДТП онлайн
Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
ЖКХ
В России предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Власов предлагает закрепить право каждого гражданина не платить за плохо оказанные жилищно-коммунальные услуги в течение всего расчетного периода.
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — заявил Криклий в эфире украинского телеканала «1+1».
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.