Политика

РБКРБКЗахарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова назвала незаконными действия США «по выкачиванию нефти в Сирии»

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Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
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Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем

Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
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В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами

В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.
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