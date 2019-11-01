Политика
РБКЗахарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Политика
Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США
Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.
Общество
На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом
В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине
Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.
Футбол
Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Наука
Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты
Политика
Дан старт процедуре импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Футбол
Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Здоровье
Новосибирские парламентарии обсудили проблемы гемодиализа
Доступность медицинской помощи обсудили на совете по взаимодействию Законодательного собрания с руководителями районов и городских округов.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Музыка
Голограмма Цоя не появится на концертах группы «Кино»
Напомним, ранее сын Цоя ответил на волну критики по поводу воссоединения «Кино».
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Шоу-бизнес
Певица Натали опубликовала архивное фото 20 летней давности
Впервые о Натали как о певице заговорили в 1998 году, в тот год в свет вышел ее хит «Ветер с моря дул».
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Футбол
В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами
В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.