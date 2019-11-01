США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии

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