Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова обвинила США в «преступном» вывозе сирийской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу заявила, что Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц.
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Захарова обвинила США в «преступном» вывозе сирийской нефти

Газета.Ru13:34

МИД РФ: США контрабандой вывозят нефть из Сирии на $30 млн в месяц

РЕН ТВ07:37

Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

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РБК09:50

Захарова: США незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц

ТАСС07:36

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

Интерфакс07:30
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