Политика
ИзвестияЗахарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок
«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке
Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.Комсомольская правда07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы
Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами
Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Происшествия
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Политика
В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Фигурное катание
Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки
По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым
Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
Политика
Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
Армия и оружие
США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака
США не принимали решения о выводе войск из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Автоспорт
Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела
Внедорожник российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона «Дакар».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико зафиксировано землетрясение силой 5,7 балла
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико.
Футбол
Жена Икарди опубликовала откровенные фото с отдыха на Мальдивах
Ванда опубликовала сразу несколько откровенных фотографий, которые пользуются популярностью у ее поклонников, собирая большое количество восторженных комментариев и отметок «Нравится».
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Политика
Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Футбол
«Суонси» арендовал форварда «Ливерпуля»
Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер, как и ожидалось, отправился в аренду.19-летний футболист будет выступать за "Суонси" до конца сезона.
Политика
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру
В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Футбол