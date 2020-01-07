Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок

«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.
Комсомольская правда07:25

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Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам

РИА Новости12:15

Захарова обрушилась на США за выросшие при войне поколения людей

Lenta.ru11:22

Захарова рассказала о главной стратегии США в отношениях с другими странами

Российская газета08:27

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

RT на русском10:41

Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки выдуманными предлогами

ТАСС09:47

Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок

Известия11:20

«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Комсомольская правда07:25
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Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Газета.Ru 12:11
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве гранаты в общежитии Одессы

Три человека пострадали при взрыве гранаты в одном из общежитий Одессы, их госпитализировали с осколочными ранениями.
ФАН 05:26
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами

Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
RuNews24.ru вчера в 06:45
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings 03:00
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

News.ru вчера в 07:05
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Политика

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Газета.Ru 14:24
Политика

В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Дождь 05:51
Общество

Илон Маск станцевал на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Газета.Ru 09:55
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Происшествия

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
РБК 05:45
Фигурное катание

Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки

По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
АиФ Удмуртия 06:19
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым

Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
Вокруг ТВ вчера в 03:49
Политика

Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Московский Комсомолец 04:02
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
РИА Новости 11:47
Армия и оружие

США опровергли решение о выводе войск коалиции из Ирака

США не принимали решения о выводе войск из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 16:47
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Автоспорт

Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела

Внедорожник российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона «Дакар».
Lenta.ru 13:28
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости вчера в 12:04
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания 10:37
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико зафиксировано землетрясение силой 5,7 балла

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико.
REGNUM вчера в 07:08
Футбол

Жена Икарди опубликовала откровенные фото с отдыха на Мальдивах

Ванда опубликовала сразу несколько откровенных фотографий, которые пользуются популярностью у ее поклонников, собирая большое количество восторженных комментариев и отметок «Нравится».
Sport24.ru 05 января в 22:42
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в Курске

2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
РБК 09:27
Политика

Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Взгляд.ру 10:22
Футбол

«Суонси» арендовал форварда «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер, как и ожидалось, отправился в аренду.19-летний футболист будет выступать за "Суонси" до конца сезона.
Soccer.ru 13:23
Политика

ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:41
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 04 января в 12:29
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

РБК вчера в 12:31
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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