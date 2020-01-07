Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
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с чего всё началось

«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.
Комсомольская правда07:25

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Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки выдуманными предлогами

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Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок

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Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

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Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными предлогами

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Захарова рассказала о главной стратегии США в отношениях с другими странами

Российская газета08:27

«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Комсомольская правда07:25
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Армия и оружие

Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
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Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
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В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Дождь 05:51
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Происшествия

В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке

"В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:15
Политика

Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
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Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым

Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
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Политика

Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Хоккей

«Трактор» одержал победу над «ХК Сочи»

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Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag 09:01
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru 04 января в 13:29
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Российская газета 01:10
Футбол

Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»

REGNUM 05:44
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

Первые позиции в рейтинге уже не в первый раз заняли Япония и Сингапур: их граждане могут ездить без виз в 191 и 190 государств мира соответственно.
Вести.Ru 08:19
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 04 января в 00:21
Гаджеты

Драйвер NVIDIA Game Ready с поддержкой сглаживания VRSS для VR и другими нововведениями

Новый метод сглаживания на основе избыточной выборки с переменной скоростью (Variable Rate Super Sampling — VRSS) призван улучшить качество изображения в центре кадра, куда обычно смотрит пользователь в шлеме виртуальной реальности.
3DNews вчера в 20:55
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Космос

Космический грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании Space X успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 января.
Известия 06:17
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости вчера в 03:18
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Армия и оружие

Глава Пентагона Эспер сделал заявление о войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны и ни в коем случае не будут наносить удары по объектам культурного наследия в Иране в случае начала вооруженного конфликта.
Российский Диалог 03:26
Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

РИА Новости 07:35
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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико.
Аргументы недели вчера в 06:07
Происшествия

Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище «одного из самых страшных насильников в мире».
Lenta.ru 09:26
Политика

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 07:51
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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