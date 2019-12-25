Политика
Газета.RuЗахарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
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с чего всё началось
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.РИА Новости11:47
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Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Политика
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Армия и оружие
Сербские военные усмотрели в тульских «Корнетах» способность летать
Военные эксперты утверждают, что на месте нанесения удара замечены фрагменты снарядов, схожие с конструкцией боеприпасов тульских "Корнетов".
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат
В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
Оценена потребность россиян в мусоросжигательных заводах
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов оценил потребность жителей России в мусоросжигательных заводах.
Политика
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Политика
Зеленский запретил покупку электроэнергии у России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Футбол
«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Армия и оружие
Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ
В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.
Армия и оружие
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».