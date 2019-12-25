Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
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 ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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