с чего всё началось

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Биатлон Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки» На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.

Политика В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

Общество Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.

Авто АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».

Политика Зеленский запретил покупку электроэнергии у России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Авто Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Происшествия Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.

Политика Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ В своем Telegram депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что кабинет министров провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ.