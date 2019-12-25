Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
В комментарии, опубликованном на сайте
 ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.
РИА Новости11:47

Подробнее о событии

Захарова: генсек ООН игнорирует невыдачу США виз сотрудникам организации из России

ТАСС13:39

Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Lenta.ru11:52

Захарова заявила о визовом саботаже США по отношению к делегатам из РФ

Известия12:29

Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

Российская газета11:55

Захарова заявила о попустительстве генсека ООН невыдаче виз США россиянам

РБК13:12

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

RT на русском11:50

МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

РИА Новости11:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Происшествия

При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека

В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
RT на русском 18:23
Наука

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
РИА Новости 17:00
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Культура

Реальная любовь — или сексизм? Почему неловко смотреть на мужчин в классическом рождественском фильме (Bento, Германия) (Bento)

ИноСМИ 17:08
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Финансы

Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.
Profinance.ru 14:08
Экономика

В Приамурье запустили первое в стране производство соевого изолята

Производство соевого изолята началось в Амурской области в цеху маслоэкстракционного завода "Амурский" в территории опережающего развития "Белогорск".
ТАСС 05:40
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

RT на русском 17:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова 13:50
Общество

Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд

Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Вести Подмосковья вчера в 02:24
Экономика

Власти России зря потратили 80 миллиардов рублей на развитие бизнеса

С 2014 по 2018 года власти потратили 80 млрд рублей на программы по поддержке малого и среднего бизнеса.
Деловое.ТВ 07:40
Спорт

РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России

Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Life.ru вчера в 10:52
Политика

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Известия 18:34
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Гаджеты

Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
REGNUM 18:34
Общество

Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран

Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Интерфакс 12:50
Гаджеты

Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.
CNews 06:06
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета 15:08
Культура

Сильвестр Сталлоне «сыграл» вместо Калкина в «Один дома»

В Сети появился очередной эксперимент с технологией DeepFake, позволяющей эффектно заменять лица на видеокадрах.
Культуромания 14:34
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

РИА Новости 04:15
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Экономика

В правительстве обсуждают выход ЦБ из капитала Сбербанка

Российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 13:36
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Футбол

Азмун вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

РИА Новости 09:46
Общество

Суда для достройки «Северного потока – 2» найдены

Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.
REGNUM 08:29
Здоровье

Благодаря губернатору в здравоохранение края привлечены молодые специалисты

Привлечение в здравоохранение Приморье молодых специалистов называют одним из главных итогов года работы Олега Кожемяко на посту губернатора края.
АиФ Владивосток 23 декабря в 02:52
Наука

Создан искусственный мозг из нанопроволоки

Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
ГЛАС.RU 11:25
Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное