Политика
Газета.RuЗахарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
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с чего всё началось
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.РИА Новостивчера в 11:47
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Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН
Российская газетавчера в 11:55
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Финансы
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Гаджеты
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о «трещинах» в НАТО
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Общество
«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Происшествия
Вице-мэра Екатеринбурга проверили на причастность к организации массовых беспорядков в сквере
Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка могла стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в сквере у Театра драмы, однако по неизвестным причинам следствие прекратилось.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
Сирия подаст иск против США за хищение нефти
Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Происшествия
На Урале девочка погибла при игре с кошкой
Общество
Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России
Происшествия