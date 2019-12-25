с чего всё началось

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Происшествия Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

Хоккей Путин рассказал, что в последнее время мало спит Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.

Политика WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Политика Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Экономика «Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха» Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.