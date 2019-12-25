с чего всё началось

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Гаджеты Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения» Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.

Политика Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

Происшествия В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Технологии В Китае родилось поколение генетически совместимых с человеком свиней Руководители китайской компании eGenesis, специализирующейся на производстве генетически модифицированных свиней для дальнейшей пересадки органов человеку, сообщили о рождении нового поколения многократно отредактированных животных.

Армия и оружие В США признали превосходство АК-47 над M16 Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.

Происшествия Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.