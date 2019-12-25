Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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 ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.
РИА Новостивчера в 11:47

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Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

Российская газетавчера в 11:55

Захарова заявила о попустительстве генсека ООН невыдаче виз США россиянам

РБКвчера в 13:12

Захарова заявила о визовом саботаже США по отношению к делегатам из РФ

Известиявчера в 12:29

Захарова: генсек ООН игнорирует невыдачу США виз сотрудникам организации из России

ТАССвчера в 13:39

Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Lenta.ruвчера в 11:52

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

RT на русскомвчера в 11:50

МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

РИА Новостивчера в 11:47
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StarHit.ru вчера в 19:00
Хоккей

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ТАСС вчера в 22:52
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Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
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Российские миллиардеры выбрали место для встречи Нового года

Экспресс газета вчера в 10:51
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Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
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Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
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РИА Новости вчера в 21:11
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 04:01
Политика

Кремль отредактировал видеозапись и стенограмму встречи Владимира Путина с правительством

В ходе своего выступления глава государства сказал, что одной из важнейших целей является борьба с ростом доходов населения.
Эхо Москвы 00:45
Экономика

«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»

«Гражданские самолеты Сухого» построили десять из 100 самолетов, которые по контракту 2018 года должны быть переданы «Аэрофлоту».
РБК вчера в 22:36
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ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным

Главным скандалом 2019 года россияне назвали допинговый скандал, главной победой - победу российских спортсменов в фигурном катании, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 16:57
Экономика

Набиуллина отказалась отдавать Сбербанк правительству просто так

Набиуллина в свою очередь отметила, что если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка (в прошлом году речь шла о сумме в 361,4 млрд рублей), то «логично» купить контрольный пакет у ЦБ.
URA.Ru вчера в 16:05
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Транспорт

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На вокзал Симферополя прибыл первый пассажирский поезд из Москвы, который отправился с Казанского вокзала столицы поздно вечером 24 декабря.
РБК 01:04
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
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Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Кино

«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве

В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
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Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
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Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

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Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru вчера в 11:40
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Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Газета.Ru 24 декабря в 19:23
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Масштабная историческая драма "Союз Спасения", рассказывающая современным языком историю восстания декабристов, выходит в российский прокат 26 декабря.
Российская газета вчера в 11:49
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Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
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В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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