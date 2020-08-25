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Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса по Белоруссии вызывают откровенное недоумение и только раскачивают ситуацию. Такое мнение во вторник, 25 августа, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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РИА Новости

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:50
ТАСС

МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАССвчера в 14:49
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Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Известиявчера в 14:19
РБК

Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

РБКвчера в 16:21
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МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:06
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 14:03

Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии

Авиационная группа ВКС России находится в Сирии с 2015 года, когда российские военные по просьбе Башара Асада начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.
РИА Новостивчера в 09:11
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

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Новые автомобиливчера в 11:02
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ruвчера в 08:48
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газетавчера в 10:15
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Районная больница Усть-Омчуга получила современную систему КТ SOMATOM

В рамках соглашения о социальном партнерстве золотодобывающие компании "Полюс Магадан" и "Павлик" приобрели современную систему компьютерной томографии SOMATOM для районной больницы поселка Усть-Омчуг.
MagadanMedia.ruвчера в 02:30

Тренер «Барселоны» Куман провел встречу с генеральным директором клуба

Новоиспечённый наставник футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман встретился с генеральным директором команды По данным информационного издания Mundo Deportivo был определены футболисты, в которых голландский специалист не нуждается.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:01
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Байдену предрекли смерть до инаугурации

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Lenta.ru18:48
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Преддиабетическое состояние связали с увеличением вероятности гибели от коронавируса

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ТАСС Наука вчера в 10:00