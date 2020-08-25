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Известия
Известия

Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса по Белоруссии вызывают откровенное недоумение и только раскачивают ситуацию. Такое мнение во вторник, 25 августа, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русском14:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Захарова назвала неуместными заявления МИД Литвы по ситуации в Белоруссии

Газета.Ru15:05
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ru14:50
RT на русском

МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русском14:06
Московский Комсомолец

МИД РФ назвал неуместным обвинения МИД Литвы в адрес Минска

Московский Комсомолец14:34
Известия

Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Известия14:19
ТАСС

МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАСС14:49
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правда14:03

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Кремль не видит повода для расследования случившегося с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для проведения расследования о возможном покушении на жизнь оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, недостаточно оснований.
Коммерсантъ08:37
4,3K

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,3K

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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Миранчук может стать футболистом «Аталанты» в ближайшие часы

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии, а также вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила французскому "ПСЖ" (1:2). Ранее стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука.
Газета.Ru15:29

Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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