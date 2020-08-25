Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии
Смотрите также
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
В Петербурге составлен план запретов на случай новой волны пандемии
Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике
Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Пьяный боевик ВСУ сбил курсанток военного колледжа в Киеве
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка
Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса по Белоруссии вызывают откровенное недоумение и только раскачивают ситуацию. Такое мнение во вторник, 25 августа, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
.
Подробнее о событии