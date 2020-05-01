Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за "непорядочности" оппонента.
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с чего всё началось
Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась
 от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК06:31

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Дебаты Захаровой с Навальным не состоятся

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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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Телеведущая Ксения Собчак пригласила официального представителя МИД Марию Захарову на дебаты

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Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Znak.comвчера в 16:46
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество

Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru 13:03
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Финансы

Костин дал совет кабмину через западное СМИ

Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
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Общество

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

Известия 12:40
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Здоровье

Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны

Япония начнет бесплатные поставки препарата «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир», в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.
Страна Советов on-line 12:37
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
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Авто

FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений

Многие любители самых престижных гоночных соревнований сочли болид команды Racing Point похожим на прошлогодний от Mercedes.
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Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов

Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
Газета.Ru вчера в 13:48
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Общество

Обязательный масочный режим ввели в Ростовской области

С 1 мая 2020 года в регионе вводится режим обязательного ношения масок. В Ростовской области ввели обязательный масочный режим.
NewInform 12:24
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Здоровье

В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
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Общество

Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса

Если летом 2019 года справедливой считалась оплата труда в размере 66 тысяч рублей, то сегодня ожидания снизились на 11% - до 59 тысяч рублей.
Комсомольская правда вчера в 01:27
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Футбол

Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая

Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер рассказал, что возобновление чемпионата Дании, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 29 мая.С середины марта у DBU была стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции.
Soccer.ru 13:39
Происшествия

Пропавший под Курском ребенок найден мертвым

Российская газета 06:12
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Общество

Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
МР7.ру 13:05
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Политика

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Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
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Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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Политика

В РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина.
ФедералПресс 11:23
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
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Армия Израиля не стала комментировать сообщения об ударе по Сирии

Иерусалим, 1 мая 2020, 10:36 — REGNUM В армии Израиля не стали комментировать сообщения о нанесении израильскими вертолетами ракетного удара по нескольким объектам на юго-западе Сирии.
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Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
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Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Матч ТВ вчера в 15:07
Политика

Украина начала переговоры о «поставках» трудовых мигрантов в Евросоюз

Киев, 1 мая 2020, 08:58 — REGNUM Правительство Украины начало переговоры со странами, заинтересованными в доставке украинских трудовых мигрантов.
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Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
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Надежда Бабкина обратилась к поклонникам впервые после болезни

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В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским

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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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