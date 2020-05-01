с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за "непорядочности" оппонента.

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Общество Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 558

Финансы Костин дал совет кабмину через западное СМИ Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ). 4

Здоровье Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны Япония начнет бесплатные поставки препарата «Авиган», также известного под названиями «Фавипиравир» и «Фавилавир», в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. 4

Авто FIA сравнила болиды Racing Point и Mercedes. Федерация не нашла нарушений Многие любители самых престижных гоночных соревнований сочли болид команды Racing Point похожим на прошлогодний от Mercedes.

Общество Обязательный масочный режим ввели в Ростовской области С 1 мая 2020 года в регионе вводится режим обязательного ношения масок. В Ростовской области ввели обязательный масочный режим. 668

Общество Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса Если летом 2019 года справедливой считалась оплата труда в размере 66 тысяч рублей, то сегодня ожидания снизились на 11% - до 59 тысяч рублей. 20

Футбол Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер рассказал, что возобновление чемпионата Дании, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 29 мая.С середины марта у DBU была стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции.

Общество Попова: «в России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом» Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. 47

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 549

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 870

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 127

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Политика Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей. 19

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 66