с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за "непорядочности" оппонента.

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 13

Общество Попова допустила ужесточение режима самоизоляции Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. 723

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 26

Общество Германия намерена отклонить заявку Nord Stream по «Северном потоку-2» Федеральное сетевое агентство Германии намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. 125

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 92

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423 Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет. 72

Футбол Семин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локо» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил РИА Новости, что не будет комментировать заявление генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе к болельщикам команды. 1

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 860

Шоу-бизнес Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 19