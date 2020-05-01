Политика
Газета.RuЗахарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. Она заявила, что не примет участие в них из-за "непорядочности" оппонента.
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с чего всё началось
Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.РБК06:31
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