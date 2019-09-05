Политика
ИзвестияЗахарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.РИА Новостивчера в 20:59
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Политика
Путин отметил развитие отношений России и Японии
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Герман Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
Взрыв прогремел в районе Кабула Шаш Дарак, в котором находятся правительственные здания, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.
РИА Новости 02:09
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Наука
У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств
В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
Машины и Механизмы 02 сентября в 13:07
Происшествия
На Вологодчине ищут пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку
Российская газета 02:37
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:03
Политика
Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов
Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) признали Финляндию самой безопасной страной для туристов.
МР7.ру вчера в 13:23
Армия и оружие
Косовские террористы приготовились напасть на солдат НАТО и попали в тюрьму
Суд в Республике Косово признал пятерых мужчин и одну женщину виновными в планировании атак на солдат НАТО и мирных жителей в Косове, Бельгии и Франции.
Lenta.ru 02:56
Футбол
Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
Газета DAILY вчера в 14:52
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт вчера в 14:28
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28