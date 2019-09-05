За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

с чего всё началось

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

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