Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось

Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 20:59

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Захарова объяснила, кто стоит за отказом Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой

ФАНвчера в 22:55

Польша проводит последовательную политику по очернению истории — МИД РФ

Дума ТВвчера в 04:54

Захарова: мероприятия к 80-летию Второй мировой в Польше обернулись колоссальным фейком

ТАССвчера в 21:18

Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

РИА Новостивчера в 20:59

Захарова: памятные мероприятия в Польше стали переписыванием истории

Аргументы и Фактывчера в 07:05

Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Варшаве из-за НАТО

Российская газета00:20

«Преступление против общей истории»: Захарова о словах президента Польши

REGNUMвчера в 04:51
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
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Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
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Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
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В Екатеринбурге готовятся к строительству ледовой арены

Уже на этой неделе УГМК получит разрешение на строительство объекта. Работы планируется завершить в 2022 году.
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Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
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Глушаков: агенты просили игроков «Спартака» голосовать против меня

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В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
РЕН ТВ 02:45
Происшествия

Чёрные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25 доставлены в Москву

Чёрные ящики разбившегося в Ставропольском крае учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены для расшифровки в Москву.
RT на русском 02:38
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 02 сентября в 03:18
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Футбол

Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО

Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Гаджеты

ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II

Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru вчера в 15:06
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Гонконгские власти отозвали вызвавший протесты законопроект

Законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга в материковый Китай отозван.
Pravda.Ru вчера в 07:54
Происшествия

В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
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Как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в этом году в больницы региона из-за укусов гадюк обратились 113 человек.
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«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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Транспорт

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
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Acer представил геймерское кресло за 14 000 долларов

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Армия и оружие

МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии

Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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В Бурятии создали искусственную кожу, которая дешевле и лучше аналогов

В Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов, которое по своим характеристикам в разы превосходит зарубежные аналоги.
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Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
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