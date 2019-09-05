Политика
ИзвестияЗахарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.РИА Новостивчера в 20:59
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В МИД назвали памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории
Российская газетавчера в 05:58
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США
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Коммерсантъ вчера в 19:04
Наука
Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Авто
Сменился генеральный директор Chery в России
На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.
АвтоБизнесРевю вчера в 10:30
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Происшествия
В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25
Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
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Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Ведомости вчера в 17:37
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Здоровье
Хрен может избавить от многих болезней
Европецйы познакомились с этим растением только в XV веке, когда уже славяне пользовались хреном многие века.
MedikForum.ru вчера в 20:21
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU вчера в 13:39
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Энергетика
Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Экономика
Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ
«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru вчера в 20:11
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Авто
Объявлены скидки на седан Volkswagen Polo в желтом цвете
Народные новости вчера в 22:18
Политика
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество
На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений
В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM вчера в 12:26
Политика
Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая
США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04