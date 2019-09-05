Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось

Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
РИА Новостивчера в 20:59

Подробнее о событии

В МИД назвали памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории

Российская газетавчера в 05:58

Захарова: мероприятия к 80-летию Второй мировой в Польше обернулись колоссальным фейком

ТАССвчера в 21:18

Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

РИА Новостивчера в 20:59

Захарова: памятные мероприятия в Польше стали переписыванием истории

Аргументы и Фактывчера в 07:05

Захарова объяснила, кто стоит за отказом Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой

ФАНвчера в 22:55

Польша проводит последовательную политику по очернению истории — МИД РФ

Дума ТВвчера в 04:54

«Преступление против общей истории»: Захарова о словах президента Польши

REGNUMвчера в 04:51
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США

iReactor вчера в 23:10
Гаджеты

В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак

В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Наука

Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Авто

Сменился генеральный директор Chery в России

На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.
АвтоБизнесРевю вчера в 10:30
Хоккей

«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года

Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Кино

«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
Происшествия

В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25

Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Здоровье

Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Происшествия

Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти

Ведомости вчера в 17:37
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину

Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Здоровье

Хрен может избавить от многих болезней

Европецйы познакомились с этим растением только в XV веке, когда уже славяне пользовались хреном многие века.
MedikForum.ru вчера в 20:21
Политика

Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru вчера в 10:59
Армия и оружие

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

РБК вчера в 18:56
Футбол

Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве

Sportbox.RU вчера в 13:39
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомости вчера в 17:40
Энергетика

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Экономика

Власти назвали Грефу условия для поддержки Антипинского НПЗ

«На совещании в Белом доме с участием главы Сбербанка Германа Грефа и владельца „Сафмара“ Михаила Гуцериева решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в федеральном кабмине.
URA.Ru вчера в 20:11
Экономика

АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»

АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Политика

Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы

Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Авто

Объявлены скидки на седан Volkswagen Polo в желтом цвете

Народные новости вчера в 22:18
Политика

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество

На Урале выросла смертность от алкогольных отравлений

В Уральском федеральном округе выросла смертность от алкогольных отравлений на 22,2%. Это больше, чем общероссийский показатель роста в 17,2%, сообщается в исследовании Центра разработки алкогольной национальной политики.
REGNUM вчера в 12:26
Политика

Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая

США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая.
ТАСС вчера в 23:06
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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