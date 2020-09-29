Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

МИД России расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Захарова назвала «политизацией вопроса» визит Меркель к Навальному

РИА Новостивчера в 13:13
RT на русском

Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:31
ТАСС

Захарова: в Москве оценивают визит Меркель к Навальному как попытку политизации ситуации

ТАССвчера в 13:15
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

РБКвчера в 14:45
Газета.Ru

Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Газета.Ruвчера в 13:03
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Комсомольская правдавчера в 12:57
Радио Комсомольская правда

«Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

Радио Комсомольская правдавчера в 14:06

Дачи по тысяче квадратных метров: Генерал-майор ФСБ в отставке вскрыл правду о коррупции в рядах силовиков

Алексей Кондауров, генерал-майор ФСБ в отставке, в интервью с ПАСМИ сравнил коррумпированность советского КГБ и современной ФСБ.
Первое антикоррупционное СМИвчера в 06:23
6

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
1

Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,7K

В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции

Драка произошла в грузинском городе Марнеули между сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение", в результате чего есть пострадавшие, в том числе журналисты, сообщает телекомпания "Рустави 2".
РИА Новостивчера в 15:57

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
42

Названы признаки нехватки витамина D в организме

Основные признаки недостатка витамина D в организме назвала врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева Фатима Дзгоева, пишет издание "Аргументы и факты".
UfaTime.ruвчера в 14:38

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
540

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Напомним, что ранее в Сети появились сведения о том, что «КамАЗ» занимается разработкой трехдверного электрического хетчбэка в сотрудничестве с Центром компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Моя Москва.онлайнвчера в 15:47
96

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс27 сентября в 16:21

Постпред КНДР в ООН пояснил, что обеспечит мир между двумя Кореями

Постпред пояснил, что современное мироустройство настолько пропитано высокомерием, что «подлинный мир» можно обеспечить только с опорой на собственные силы, а войну предотвратить, если у КНДР «будут надежные и эффективные факторы сдерживания для самообороны».
ИА Красная Весна17:06