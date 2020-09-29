Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.