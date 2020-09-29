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РБК
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

МИД России расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила визит канцлер Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному, как попытку политизации происходящих.
Комсомольская правдавчера в 12:57
Подробнее о событии
РБК

Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию

РБКвчера в 14:45
RT на русском

Захарова прокомментировала посещение Меркель Навального в «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:31
Радио Комсомольская правда

«Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

Радио Комсомольская правдавчера в 14:06
РИА Новости

Захарова назвала «политизацией вопроса» визит Меркель к Навальному

РИА Новостивчера в 13:13
Газета.Ru

Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Газета.Ruвчера в 13:03
Комсомольская правда

«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Комсомольская правдавчера в 12:57
ТАСС

Захарова: в Москве оценивают визит Меркель к Навальному как попытку политизации ситуации

ТАССвчера в 13:15

Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках избежать критики в отношении России и повторил уже опровергнутые домыслы о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции.
Байден обвинил Трампа в отказе критиковать Россию
ТАСС23:02

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,9K

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.
Интерфаксвчера в 05:34
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