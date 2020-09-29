Захарова объяснила причину отправки Навального на лечение в Германию
МИД России расценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда».В источнике
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«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному
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