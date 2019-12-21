с чего всё началось

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Спорт США нарушали антидопинговые правила чаще России У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.

Общество Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Единоборства Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.

Космос Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.

Политика Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Общество Итальянский суд постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США Центр стратегических разработок в гражданской авиации Апелляционный суд Неаполя постановил экстрадировать в США арестованного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщил его адвокат Джан Доменико Кайяцца.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Общество Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.

Авто Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.

Гаджеты ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.