Политика
Lenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американские санкции, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, США скоро запретят миру дышать.Телеканал 360°03:04
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Спорт
США нарушали антидопинговые правила чаще России
У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Общество
Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Общество
Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете
Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Политика
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Общество
Итальянский суд постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Центр стратегических разработок в гражданской авиации Апелляционный суд Неаполя постановил экстрадировать в США арестованного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщил его адвокат Джан Доменико Кайяцца.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
Политика
Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора
Общество
Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы
Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Общество
В России предложили провести перепись всех SIM-карт
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.
Шоу-бизнес
28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж
Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Гаджеты
ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами
Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.