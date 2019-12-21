Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала
 американские санкции, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, США скоро запретят миру дышать.
Телеканал 360°03:04

Подробнее о событии

МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»

РБК03:17

Захарова прокомментировала ввод санкций против «Северного потока – 2»

Известия03:11

Захарова раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

Sputnik Таджикистан02:30

Захарова жестко отреагировала на санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:58

Захарова о санкциях против «Северного потока - 2»: США скоро потребуют прекратить дышать

ТАСС02:58

Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

RT на русском02:57

Захарова: санкции США приведут к запрету дышать

Телеканал 360°03:04
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Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец вчера в 12:05
Общество

Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии

Террористы осуществили три атаки на объекты нефтегазового комплекса в центральной части Сирии, сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на заявление миннефти и минеральных ресурсов страны.
РИА Новости 03:49
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс вчера в 19:35
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Общество

Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
RT на русском 03:24
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Космос

Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
РБК 01:02
Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru 18 декабря в 11:12
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 19 декабря в 10:28
Общество

Итальянский суд постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Центр стратегических разработок в гражданской авиации Апелляционный суд Неаполя постановил экстрадировать в США арестованного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщил его адвокат Джан Доменико Кайяцца.
РЕН ТВ вчера в 04:31
Армия и оружие

Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Российская газета 02:21
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
МИР 24 19 декабря в 04:49
Политика

Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

REGNUM вчера в 06:04
Общество

Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы

Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
Эхо Москвы 19 декабря в 21:09
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Общество

В России предложили провести перепись всех SIM-карт

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.
Газета.Ru вчера в 06:14
Шоу-бизнес

28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж

Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.
Вокруг ТВ 19 декабря в 17:25
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру вчера в 05:33
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 15:11
Гаджеты

ПК-корпус FSP CMT530 оборудован пятью ARGB-вентиляторами

Компания FSP расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель CMT530, на базе которой можно сформировать высокопроизводительную настольную систему или игровую станцию.
3DNews 19 декабря в 05:55
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
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