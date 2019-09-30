Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

с чего всё началось

Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Захарова назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер".

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

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