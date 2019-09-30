Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

с чего всё началось

Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Захарова назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер".

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Происшествия Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает People.

Политика Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.

Происшествия Актриса сериала «Счастливы вместе» отрицает задержание с наркотиками Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отрицает свое задержание с наркотиками в трусах в ночь на 25 сентября.

Экономика Орешкин пообещал рост доходов россиян Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозирует, что во втором полугодии реальные доходы россиян в годовом выражении вырастут на 1%, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже Актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в роли манекенщицы, выйдя на подиум вместе с Евой Лонгорией, Ашварией Рай, Хелен Миррен и многими другими.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Экономика Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября.

Политика Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.

Наука Лучшее за день. 29 сентября Как гены могут ввергнуть мышей в социальный конфликт, знают российские ученые.

Кино Актер, сыгравший Геральта в польском сериале, озвучит персонажа Киану Ривза в польской версии Cyberpunk 2077 Жебровский исполнил роль Геральта в польском сериале «Ведьмак», который вышел в 2001 году, а также сыграл одну из главных ролей в сериале «Огнем и мечом» и российском фильме «1612: Хроники смутного времени».

Экономика Сеть магазинов Forever 21 подала заявление о банкротстве Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве.

Армия и оружие Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.