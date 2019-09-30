Политика
РИА НовостиЗахарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Захарова назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер".
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.РИА Новостивчера в 16:50
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Захарова пояснила, почему визовый скандал не помешал Лаврову посетить ООН
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