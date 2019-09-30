Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
Читать в источнике
Комментировать104
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в программе "Большая игра
", почему министр иностранных дел Сергей Лавров всё же отправился в США, несмотря на скандал с невыдачей виз для части российской делегации.
Life.ruвчера в 17:23

Подробнее о событии

Захарова объяснила нежелание Лаврова совершать разворот над Атлантикой

РБКвчера в 18:02

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

RT на русскомвчера в 18:44

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Известиявчера в 19:38

Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от поездки в США

РЕН ТВвчера в 20:02

Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от визита в США

Взгляд.рувчера в 17:24

Захарова пояснила, почему визовый скандал не помешал Лаврову посетить ООН

Московский Комсомолецвчера в 17:12

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

РИА Новостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов

Вечерний курьер 02:34
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия

Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:41
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Транспорт

ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Политика

Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ

Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 16:21
Гаджеты

Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11

Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами.
Хакер Online 27 сентября в 13:00
Технологии

Мошенники получают телефоны жертв из баз ГИБДД, Росреестра и парковок

Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что мошенники чаще всего получают номера телефонов будущих жертв из баз данных ГИБДД и Росреестра.
Саминвестор 01:42
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Космос

На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа

AstroNews.ru 28 сентября в 10:37
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес

«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»

URA.Ru вчера в 08:55
Спорт

Гендиректор РУСАДА: Нас предали. Российский спорт летит в пропасть

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о заговоре против отечественного спорта.
Фонтанка.Ру 03:48
Футбол

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Российский хавбек забил «МЮ» в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол.
Матч ТВ вчера в 18:27
Футбол

Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»

Спорт-Экспресс вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Политика

Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие

Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25
Здоровье

Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 27 сентября в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное