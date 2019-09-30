с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Происшествия Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Транспорт ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.

Политика Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

Гаджеты Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11 Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами.

Технологии Мошенники получают телефоны жертв из баз ГИБДД, Росреестра и парковок Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что мошенники чаще всего получают номера телефонов будущих жертв из баз данных ГИБДД и Росреестра.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).

Спорт Гендиректор РУСАДА: Нас предали. Российский спорт летит в пропасть Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о заговоре против отечественного спорта.

Футбол «Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед» Российский хавбек забил «МЮ» в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 гол.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Политика Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Авто Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Армия и оружие Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.