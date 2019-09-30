Политика
РИА НовостиЗахарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в программе "Большая игра", почему министр иностранных дел Сергей Лавров всё же отправился в США, несмотря на скандал с невыдачей виз для части российской делегации.Life.ruвчера в 17:23
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Захарова пояснила, почему визовый скандал не помешал Лаврову посетить ООН
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