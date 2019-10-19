Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.

В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.

Политика Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы Проект газопровода «Турецкий поток» выгоден для всей Европы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 октября в ходе своего выступления в парламенте Сербии, сообщает ТАСС.

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Происшествия В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Происшествия В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.

Происшествия Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций.

Армия и оружие Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.

Гаджеты Названа себестоимость нового iPhone 11 Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Хоккей «Тампа» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Кучеров не реализовал буллит Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров в третьем периоде не смог реализовать буллит, всего он провел на льду 17 минут, сделал 6 бросков и завершил игру с показателем полезности "-2". Защитник Михаил Сергачев ("-1") за 18 минут 46 секунд сделал 3 броска и 1 силовой прием.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Политика Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.

Гаджеты Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Футбол «Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско Московский "Спартак" в первом матче под руководством Доменико Тедеско на своем поле сыграл вничью с "Рубином" - 0:0.

Здоровье Ученые установили, чем опасен храп для человека Некоторое время назад ученые установили, чем опасен храп для человека.

Экономика Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.