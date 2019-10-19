Политика
Вести.RuЗахарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
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Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 13:19
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Политика
Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы
Проект газопровода «Турецкий поток» выгоден для всей Европы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 октября в ходе своего выступления в парламенте Сербии, сообщает ТАСС.
Красная весна 14:49
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Происшествия
В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 21:56
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Единоборства
Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights
Спорт-Экспресс 16:45
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Происшествия
Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций.
Gazeta.SPb 03:35
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени.
РИА Новости 23:18
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
iReactor 17 октября в 05:00
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM 20:57
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Хоккей
«Тампа» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Кучеров не реализовал буллит
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров в третьем периоде не смог реализовать буллит, всего он провел на льду 17 минут, сделал 6 бросков и завершил игру с показателем полезности "-2". Защитник Михаил Сергачев ("-1") за 18 минут 46 секунд сделал 3 броска и 1 силовой прием.
ТАСС Спорт 22:16
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Гаджеты
Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech
Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.
Telesputnik.ru вчера в 03:28
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Футбол
«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско
Московский "Спартак" в первом матче под руководством Доменико Тедеско на своем поле сыграл вничью с "Рубином" - 0:0.
Российская газета 11:36
Здоровье
Ученые установили, чем опасен храп для человека
Некоторое время назад ученые установили, чем опасен храп для человека.
HotGeo 17 октября в 02:52
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Ариг Ус 17 октября в 23:56
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22