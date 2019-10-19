Политика

Вести.RuВести.RuЗахарова: британские власти нарушают права граждан

В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
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Мария Захарова
Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 13:19

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