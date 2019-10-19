Политика
ФАНЗахарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit. Комментарий опубликован в субботу в соцсети Facebook.
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Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru вчера в 13:19
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Захарова: затягивая Brexit, Лондон хочет «измотать» европейских партнёров
Комсомольская правдавчера в 15:05
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Политика
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Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
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Газета.Ru 01:18
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
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Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным
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