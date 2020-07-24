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ТАСС
ТАСС

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.В источнике
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РЕН ТВ

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов

РЕН ТВвчера в 16:50
ТАСС

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

ТАССвчера в 16:31
Подъём

В МИДе прокомментировали включение Танзании в первый список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Подъёмвчера в 07:50
Московский Комсомолец

В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

Московский Комсомолецвчера в 16:23
Рамблер

Почему именно Танзания стала одной из первых открытых стран

Рамблервчера в 08:57
Lenta.ru

В России объяснили выбор Танзании в качестве одной из первых открытых стран

Lenta.ruвчера в 08:19
Общественная служба новостей

Захарова: Танзания – очень популярное место

Общественная служба новостейвчера в 16:48

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
5,2K

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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В Ростовской области из роддома похищен новорожденный

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском07:05
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
1,7K

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х.
РБК07:14
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